Απέραντη λίμνη ο Βόλος: Υπερχείλισε ο Κραυσίδωνας - Κορυφώνεται η αγωνία για τους τέσσερις αγνοούμενους Ελλάδα 11:04, 07.09.2023

Κατέρρευσε και η γέφυρα του Βρύχωνα στα Κάτω Λεχώνια διακόπτοντας την εναλλακτική διαδρομή προς το Νότιο Πήλιο- Αγωνία για το νεόνυμφο ζευγάρι Αυστριακών, το σπίτι των οποίων παρασύρθηκε από τους χειμάρρους