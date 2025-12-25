Την οργισμένη αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσε η ευχετήρια κάρτα που δημοσίευσε η Hellenic Train ενόψει της ημέρας των Χριστουγέννων. «Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους», όπως έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μην μπορώντας να κρύψει τον θυμό και την αγανάκτησή του.

Δείτε την κάρτα

«Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού. Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.

«Αυτοί που το σκέφτηκαν , αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025. Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .Δηλαδή έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!»

