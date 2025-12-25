Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα την Αττική, με τα νότια προάστια να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος, υπόγεια γεμάτα λάσπες και εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια συνθέτουν την εικόνα που άφησε πίσω της η νεροποντή.

Στην περιοχή του Αλίμου, και συγκεκριμένα στην οδό Λυσικράτους, τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν τον δρόμο σε χείμαρρο μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μαντρότοιχος πολυκατοικίας από μπετόν. Η κατάρρευση προκάλεσε ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ, σωληνώσεις και την είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης εισέβαλαν στο εσωτερικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, περίπου 12 ώρες μετά τη νεροποντή, ένοικοι της πολυκατοικίας, σε συνεργασία με συνεργεία του Δήμου, συνέχιζαν τις εργασίες καθαρισμού, προσπαθώντας να απομακρύνουν τις λάσπες και τα φερτά υλικά από την είσοδο, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο ημιυπογείου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ύψος του νερού έφτασε έως και 1,60 – 1,70 μέτρα, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση του φαινομένου.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε περισσότερες από 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στα νότια προάστια. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, προκειμένου οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.