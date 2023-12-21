Στο νοσοκομείο 13χρονη - Πήρε τα ηρεμιστικά χάπια της θείας της

Στο νοσοκομείο Αττικόν νοσηλεύεται 13χρονη από το Περιστέρι, η οποία κατανάλωσε άγνωστο αριθμό ηρεμιστικών χαπιών που είχε η 63χρονη θεία της στο σπίτι της.

Η 63χρονη συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης καθώς είχε υπό την προστασία της και την επιμέλειά της την 13χρονη.

Το κορίτσι διέφυγε της προσοχής της θείας της, πήρε το κουτί με τα ηρεμιστικά χάπια, το κατανάλωσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η 63χρονη τελικά αφέθηκε ελεύθερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.