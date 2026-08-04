Μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές στιγμές του ταξιδιού της στην Ελλάδα μοιράστηκε η Μαρία Μενούνος, η οποία επισκέφθηκε μαζί με την κόρη της, Αθηνά, τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, στην Τήνο.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από το προσκύνημά της, στο οποίο εμφανίζεται να προχωρά γονατιστή προς τον ναό, ακολουθώντας την παράδοση των πιστών που φτάνουν στην Παναγία της Τήνου ως ένδειξη πίστης, ευγνωμοσύνης ή εκπλήρωσης ενός τάματος. «Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έχω ζήσει στην Ελλάδα», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η βαθιά σχέση της με τον Άγιο Νεκτάριο

Η Μαρία Μενούνος αναφέρθηκε -αρχικά- στη στενή σχέση που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με τον Άγιο Νεκτάριο, πραγματοποιώντας συχνά προσκυνήματα στην Αίγινα. Όπως υποστηρίζει, είχε την ευλογία να ακούσει τον Άγιο Νεκτάριο να χτυπά μέσα από τον τάφο του, μια εμπειρία που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πίστη της.

«Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να τον ακούσω να χτυπά μέσα στον τάφο του. Η σύνδεσή μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή», έγραψε.

Η σχέση αυτή απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά της, με αποτέλεσμα η κόρη της να βαφτιστεί στον ναό του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina της Καλιφόρνιας. «Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και τα έχω δει να συμβαίνουν στη δική μου διαδρομή», πρόσθεσε, προτείνοντας παράλληλα στους διαδικτυακούς της φίλους την ταινία «Man of God», που είναι αφιερωμένη στη ζωή του Αγίου.

«Φέτος ένιωσα ένα κάλεσμα να πάω στην Τήνο»

Παρότι τα προηγούμενα χρόνια επισκεπτόταν συχνά την Αίγινα, αυτή τη φορά η Μαρία Μενούνος αισθάνθηκε, όπως περιέγραψε, ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να ταξιδέψει στην Τήνο. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η σχέση της με την Παναγία ξεκινά από την παιδική της ηλικία, καθώς η μητέρα της της έδωσε το όνομα Μαρία προς τιμήν της. «Η μητέρα μου με ονόμασε προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε αισθανόμουν την προστασία της σε όλη μου τη ζωή».

Οι προσευχές της για την κόρη της

Η γέννηση της Αθηνάς έκανε τη σχέση της με την πίστη ακόμη πιο βαθιά. Όπως αποκάλυψε, κάθε βράδυ προσεύχεται στην Παναγία να προστατεύει την κόρη της και να την καθοδηγεί στον ρόλο της ως μητέρα. «Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σύνδεση έγινε ακόμη πιο δυνατή. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου ζητώ από την Παναγία να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί προς αυτό που χρειάζεται».

Η ίδια αισθάνεται, όπως εξήγησε, ότι συχνά λαμβάνει αυτή την καθοδήγηση μέσα από το ένστικτό της. «Μερικές φορές λέω κάτι στην Αθηνά ή καταλαβαίνω ενστικτωδώς τι χρειάζεται και σταματώ για να σκεφτώ: “Από πού ήρθε αυτό;”. Τότε ξέρω ότι με καθοδηγεί η Παναγία», έγραψε.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Μενούνος αναφέρθηκε στην παράδοση που θέλει τους προσκυνητές να διανύουν γονατιστοί τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την πίστη, την ευγνωμοσύνη ή την προσευχή τους προς την Παναγία. Περιγράφοντας τα συναισθήματα που βίωσε μέσα στον ναό, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι κατακλύστηκε από συγκίνηση. «Τη στιγμή που μπήκα μέσα, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω αισθανθεί τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε ένα μέρος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ίδιο αισθάνθηκε και ο νονός της Αθηνάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.