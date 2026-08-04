Το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ, η οποία θα ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό, αλλά θα παραχωρήσει στο Ιράν πρωτοφανή έλεγχο επ’ αυτής, αναφέρει η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ανώνυμους αξιωματούχους με γνώση του θέματος.



Η συμφωνία φέρεται να προβλέπει ότι τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα διασχίζουν το στενό σε μια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ιράν και θα ελέγχονται από την Ισλαμική Δημοκρατία. Θα υποχρεούνται να πληρώνουν «τέλη εξυπηρέτησης», με τα έσοδα να κατανέμονται εξίσου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αναφέρουν Ιρανοί αξιωματούχοι.



Τα πλοία που θα φεύγουν από την περιοχή θα χρησιμοποιούν μια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν.



Το δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος χαρακτήρισε την ιρανική περιγραφή της συμφωνίας ως «ανακριβή», υποστηρίζοντας ότι οι «προσωρινές» διαδρομές που εγκαινιάζονται με αυτήν δεν θα απαιτούν ιρανική έγκριση ούτε την καταβολή διοδίων.



Μέχρι τον πόλεμο του προέδρου Τραμπ, το Στενό του Ορμούζ λειτουργούσε για δεκαετίες ως ελεύθερη διεθνής πλωτή οδός με βάση το Διεθνές Δίκαιο, ωστόσο το Ιράν φαίνεται να αλλάζει, ή επιδιώκει να αλλάξει, το status quo.

Η ναυσιπλοΐα στο στενό μετατρέπεται από ελεύθερη διεθνής δίοδος σε πεδίο επιβολής κυριαρχίας, με άμεσες επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Στο μεταξύ, ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ για τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό εναντίον των ιρανικών λιμένων, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ήταν έτοιμη να χτυπήσει την Ουκρανία.

Τραμπ: «Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν να κλείσει συμφωνία - Διαπραγματευόμαστε»

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις «αυτή τη στιγμή», με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της ιρανικής διπλωματίας λίγο νωρίτερα, προσθέτοντας πως οι υποτιθέμενες συνομιλίες αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει «καλή» συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο», διεμήνυσε.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπε ακόμα και «από αύριο», του στενού του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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