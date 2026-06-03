Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης

Με τις τοποθετήσεις συνηγόρων συγγενών θυμάτων και εκπροσώπων Δικηγορικών Συλλόγων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για την υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Χθες, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων και να απορριφθούν οι δηλώσεις του ελληνικού Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η παράβαση καθήκοντος αφορά τη μετάταξη του σταθμάρχη που επικυρώθηκε το 2022 από τον τότε πρόεδρο του ΟΣΕ μετά από αξιολόγηση του φακέλου του από την αρμόδια τριμελή επιτροπή που είχε συγκροτηθεί εκείνη την περίοδο. Κατηγορούμενοι σήμερα είναι τα δύο μέλη της επιτροπής και ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ.

Με τη διπλή ιδιότητα του συνηγόρου συγγενών θυμάτων και του πατέρα θύματος στο πολύνεκρο δυστύχημα, ο κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας» προσθέτοντας πως οι κατηγορούμενοι «αδιαφόρησαν για τις συνέπειες της επιλογής τους».

Ο κ. Ψαρόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει δεκτές τις παραστάσεις για την παράβαση καθήκοντος ή να επιφυλαχθεί για την απόφασή του μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο η μετάταξη του σταθμάρχη ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της αναφορικά με το όριο ηλικίας που είχε τεθεί στη σχετική προκήρυξη, το οποίο ο σταθμάρχης ξεπερνούσε τότε κατά μία δεκαετία.

Ο κ. Ψαροπουλος αναφέρθηκε και στη δήλωση του ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών βραδινής-απογευματινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Όπως σημείωσε, το Δημόσιο, με τη δήλωσή του, βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα ως «αποκλειστικά υπεύθυνο» για το πολύνεκρο δυστύχημα αναλύοντας στη συνέχεια τις παραλείψεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο αναφορικά με τα συστήματα ασφαλείας όπως την Τηλεδιοικηση, το GSM-R, το ETCS αλλά και τις ευθύνες των εποπτικών οργάνων.

«Η δήλωση είναι ελλειμματική, προσχηματική και κατατείνει στην αποποίηση των ευθυνών του ελληνικού Δημοσίου», επεσήμανε.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι σε εξέλιξη για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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