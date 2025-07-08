Πέθανε χθες το βράδυ η 62χρονη γυναίκα που είχε υποβληθεί σε λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Κατόπιν ειδικών εξετάσεων - όπως προβλέπεται από τα ιατρικά πρωτόκολλα - αποφασίστηκε να γίνει δωρεά των δύο νεφρών της άτυχης 62χρονης γυναίκας και του κερατοειδούς χιτώνα.

Ωστόσο, λόγω μικροβιου που αναπτύχθηκε και διαγνώθηκε την τελευταία στιγμή, οι νεφροί δεν κατέστη δυνατόν να μεταμοσχευτούν με ασφάλεια στους υποψήφιους λήπτες.

Όσον αφορά στους κερατοειδείς, αναμένεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων, ώστε να αποφασιστεί αν μπορούν να μεταμοσχευτούν.

Η διαδικασία λήψης των μοσχευμάτων ξεκίνησε αφού τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν στη γυναίκα το Σαββατοκύριακο έδειξαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρή.

Η κηδεία της θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Το χρονικό

Η 62χρονη έδινε μάχη για τη ζωή της στο Τζάνειο Νοσοκομείο, μετά από μετάγγιση που δεν χρειαζόταν, με αίμα διαφορετικής ομάδας από τη δική της.

Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με ελαφρύ εγκεφαλικό, το οποίο θα αντιμετωπιζόταν συντηρητικά στη νευρολογική κλινική. Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Ιουνίου, ένας από τους 3 νοσηλευτές που είχαν βάρδια της έκανε κατά λάθος μετάγγιση αίματος, αντί να το χορηγήσει σε άλλη ασθενή στον ίδιο θάλαμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λάθος προήλθε από σύγχυση του νοσηλευτή, ο οποίος έχει τεθεί σε υποχρεωτική αργία έως ότου διερευνηθεί το περιστατικό.

Σε βάρος του η εισαγγελία Πειραιά έχει σχηματίσει δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Πηγή: skai.gr

