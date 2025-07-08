Της Έλενας Γαλάρη

Καταπιεστικό και ζηλιάρη χαρακτήρισε κατά την κατάθεση της τον καθ'ομολογίαν δολοφόνο της αδελφής της, η οποία μαχαιρώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, η Αλεξάνδρα Γρίβα.

«Ήμασταν δεμένες με την αδελφή μου. Η αδελφή μου πριν από τον κατηγορούμενο είχε μια άλλη σχέση 7 ετών. Χώρισε γιατί την πλησίασε ο κατηγορούμενος μέσω facebook, της έκανε εντύπωση η εμφάνισή του τα τατουάζ, τα σκουλαρίκια….Η αδελφή μου στην αρχή της σχέσης νομίζω ότι τον αγάπησε, μετά νομίζω τον φοβόταν. Μου έλεγε ότι δεν περνούσε καλά, της μιλούσε απότομα και ήταν καταπιεστικός, αλλά εκείνη τον αγαπούσε» κατέθεσε η μάρτυρας, η οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε δει την αδελφή της χτυπημένη και με μελανιές.

Μάρτυρας: Έβλεπα την αδελφή μου με μελανιές στα χέρια και όταν τη ρώταγα μου έδειχνε τον κατηγορούμενο. Η αδελφή μου τον αγάπησε πολύ αυτόν τον άνθρωπο και εκείνος τη σκότωσε…. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε ένα καλό μέσα του. Ήταν τέτοια η ζήλια του που δεν την είχε πια, που όπου και να την έβρισκε θα την σκότωνε. Αυτός από την αδελφή μου είχε μόνο να κερδίσει, δεν την άφηνε να αναπνεύσει, τη ζήλευε και την εκμεταλλευόταν. Ήξερε τι θα γίνει αν μάθαινε ο πατέρας μου….

Πρόεδρος: Την χτυπούσε;

Μάρτυρας: Ναι είχε μελανιές στα μπράτσα και στο πρόσωπο, κάθε φορά που το έβλεπα της έλεγα να φύγει μου έλεγε «δεν χρειάζεται είμαι εντάξει, δεν χρειάζεται να συνεχιστεί το θέμα».

Πρόεδρος: Εσείς δεν είχατε μιλήσει στους γονείς σας για όλα αυτά που περνούσε η αδελφή σας;

Μάρτυρας: Ήμουν σε ένα δίλημμα. Η αδελφή μου από τη μια δεν ήθελε να πω κάτι και από την άλλη φοβόμουν τι θα γίνει αν το μάθαινε ο πατέρας μου.

Νωρίτερα, κατέθεσε ο πατριός του θύματος ο οποίος αναφέρθηκε στη σχέση της Κυριακής με τον δράστη.

Μάρτυρας: Ήξερα ότι είχαν εντάσεις, ήταν πια ρουτίνα να χωρίζουν και να τα ξαναβρίσκουν. Όταν η Κυριακή ερχόταν μόνη της σε εμάς ξέραμε ότι είχε μαλώσει μαζί του. Είχε μείνει σε εμάς και δυο εβδομάδες. Την τελευταία φορά που είχα δει τον κατηγορούμενο της είχε φέρει τα πράγματά της με το αυτοκίνητο. Αυτό έγινε μέσα στο κορωνοϊό. Τον ρώτησα «τι έγινε» και μου λέει «τέλος, χωρίσαμε». Είπα μακάρι να είναι αλήθεια. Ήρθε η Κυριακή και εγώ την πίεζα να μη συνεχίσει. Της έλεγε να πάει καλών τεχνών ήταν καταπληκτική ζωγράφος χωρίς σπουδές, να συνεχίσει τη ζωή τους. Σιγά όμως αυτός να μην την άφηνε να πάει. Κλείσαμε ραντεβού να πάμε στη σχολή και αυτός την τούμπαρε μετά... Αυτή η κοπέλα δεν ήθελε να σηκώσει κεφάλι.



