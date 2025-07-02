Την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων πήρε η οικογένεια της άτυχης 62χρονης που υπεβλήθη σε λανθασμένη μετάγγιση αίματος και νοσηλευόταν σε κώμα από τις αρχές Ιουνίου στη ΜΕΘ του Τζάνειου Νοσοκομείου.

Η κατάσταση της γυναίκας κρίνεται μη αναστρέψιμη, όμως δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τα εγκεφαλικά τεστ στην ασθενή.

Οι 2 γιοι της 62χρονης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκφράσει επιθυμία σε περίπτωση που κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρή να δωρίσουν τα όργανά της, όμως δεν μπορούν να ξέρουν οι γιατροί εάν τα όργανά της θα είναι κατάλληλα για μεταμόσχευση.

Πηγή: skai.gr

