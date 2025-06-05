Μόλις ενημερώθηκε η διοίκηση, διέταξε άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για τη διερεύνηση του συμβάντος, η οποία ανατέθηκε στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, αναφέρει το Τζάνειο νοσοκομείο σχετικά με τη μετάγγιση αίματος σε λάθος ασθενή.

Υπενθυμίζεται ότι μια 62χρονη γυναίκα υπεβλήθη, από λάθος, σε μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο νοσοκομείο, χθες τα ξημερώματα.

Η συγκεκριμένη ασθενής δεν έπρεπε να υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος και η διαδικασία αφορούσε άλλη νοσηλευόμενη.

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο νοσηλευτής, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, αναζητείται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, χορηγήθηκε κατά λάθος στη νοσηλευόμενη ασθενή Κ.Χ. με Α.Μ. 1241111, μονάδα αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή, από νοσηλευτή Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Από τη σχετική ενημέρωση των Ιατρών, προκύπτει ότι η ασθενής είχε διαφορετική ομάδα αίματος από αυτή που της χορηγήθηκε, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει έντονη συμπτωματολογία, που κατέληξε στη διασωλήνωση της ασθενούς και την άμεση μεταφορά της στη ΜΕΘ.

Μόλις ενημερώθηκε η διοίκηση, διέταξε άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για τη διερεύνηση του συμβάντος, η οποία ανατέθηκε στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος.

Επιπροσθέτως, σας αναφέρουμε ότι κατατέθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κατόπιν εντολής της Διοίκησης, μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πειραιώς, για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών».

