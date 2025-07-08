Στο ακροατήριο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου οδηγείται η υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα - παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής όπου, τον περασμένο Αύγουστο, έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Απορρίπτοντας την εισαγγελική πρόταση για μετατροπή της κατηγορίας σε ελαφρύτερη πράξη, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, με βούλευμα παραπέμπει σε δίκη - για τη βασική δικογραφία - τέσσερα πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου θα καθίσουν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος.

Οι 3 πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, όπως ήταν η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αρχικώς εις βάρος τους, και για την οποία κλήθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια.

Ο μηχανολόγος μηχανικός κατηγορειται για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Οι δικαστές του Συμβουλίου δεν έκαναν δεκτή την πρόταση της αντιεισαγγελέως για μετατροπή της βασικής κατηγορίας σε θανατηφόρα έκθεση (για τους πρώτους τρεις) και συνέργειας σε αυτή (για τον μηχανικό).

Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται τόσο η προσωρινή κράτηση για τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ (η εισαγγελέας είχε προτείνει την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ) όσο και οι περιοριστικοί όροι με τους οποίους είχαν αφεθεί ελεύθεροι οι τρεις υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι (αρμόδιοι για τις αδειοδοτήσεις), δύο δημοτικοί υπάλληλοι (ανάμεσά τους ο προϊστάμενος αδειοδοτήσεων του δήμου), δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η συγκεκριμένη δίκη προσδιορίστηκε να γίνει τον Οκτώβριο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου).

Για τους αιρετούς και δημοτικούς υπάλληλους, διεξάγεται, εξάλλου, προκαταρκτική εξέταση, με διάταξη του αντιεισαγγελέα Εφετών, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, κατόπιν μήνυσης που είχε υποβάλλει εναντίον τους ο πατέρας του 19χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

