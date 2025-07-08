Πανελλαδικές 2025: Στις 25 Ιουλίου ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής

Στις 25 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη στη Βουλή.

«Να προσέξουν με πολύ μεγάλη επιμέλεια τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν τα παιδιά κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού» τους, συνέστησε παράλληλα η υπουργός Παιδείας, ώστε, όπως είπε, να πετύχουν την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση που ταιριάζει στο προφίλ τους για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια.

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, «σήμερα ξεκινά η κατάθεση των μηχανογραφικών για τα παιδιά και ήδη από το πρωί ξεκίνησε η ειδική πλατφόρμα, η οποία θα είναι σε λειτουργία μέχρι τις 17 Ιουλίου και τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουλίου.

«Θέλω τα παιδιά να δουν με μεγάλη προσοχή τις διαθέσιμες επιλογές, να δουν ακριβώς τι είναι αυτό -που πέραν από τις ελάχιστες βάσεις- ταιριάζει στο προφίλ προτιμήσεών τους. Να μελετήσουν τι προσφέρει κάθε σχολή, να δουν αν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε σχολή. Πρέπει να εξετάσουν μαζί και με την οικογένεια -γιατί και το γεωγραφικό κομμάτι μετράει και πόσο εύκολα μπορείς να πας να σπουδάσεις στην Κομοτηνή για παράδειγμα ή σε ένα πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας ή την Κρήτη- αν θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Γιατί είναι πολλά τα έξοδα και αντιλαμβάνομαι ότι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει είναι και τι γίνεται με την φροντίδα των παιδιών σε δεύτερη φάση», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας και κατέληξε:

«Ας προσέξουν λοιπόν τα παιδιά με πολύ μεγάλη επιμέλεια τις διαθέσιμες επιλογές. Να θυμούνται ότι έχουν και το παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΣΑΕΚ, για τα παλιά μας ΙΕΚ, για να μπορέσουν να κάνουν έτσι μια καλή επιλογή των δυνατοτήτων. Υπολογίζουμε ότι τελικά αποτελέσματα θα βγουν στις 25 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

