Τιμητική τελετή στο Πεντάγωνο για τους θανόντες στη Λιβύη, παρουσία Ν. Δένδια Ελλάδα 08:07, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στον καθεδρικό ναό των Ενόπλων Δυνάμεων, Παναγίας Παντάνασσας