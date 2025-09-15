Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα πριν την άγρια επίθεση που δέχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής οδηγός τρόλεϊ στην οδό Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά, παρουσιάζει το skai.gr.

Το ρολόι γράφει 13:43 και το τρόλεϊ προσεγγίζει τη στάση για να επιβιβάσει. Κόβει ταχύτητα λόγω του παραμερισμένου αυτοκινήτου. Πίσω σχηματίζεται ουρά αυτοκινήτων, το τρόλεϊ συνεχίζει την πορεία του και λίγα λεπτά αργότερα κόσμος αναστατωμένος φαίνεται να τρέχει καθώς είναι η στιγμή που ο 51χρονος οδηγός δέχεται τα χτυπήματα των δύο δραστών, όπως καταγγέλλει.

Για την περιπέτεια που έζησε και τον έστειλε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι μίλησε στον skai.gr ο 51χρονος οδηγός του τρόλεϊ.

«Είμαι οδηγός στη γραμμή 16 Ρέντη Πειραιά. Στην Αγίου ελευθερίου στη στάση Παναγίτσα σταμάτησα για να επιβιβάσω κόσμο, αλλά ένα παρκαρισμένο ΙΧ είχε παρκάρει ακριβώς στη στάση. Πάτησα κόρνα και ένας μεγαλόσωμος άντρας μου επιτίθεται λεκτικά και φωνάζει πως εγώ δημιουργώ προβλήματα. Οι πόρτες του τρόλεϊ ήταν ανοιχτές, μπήκε μέσα και μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό. Από το πουθενά ήρθε και δεύτερος άντρας και μου έριξε μπουνιές. Μετά εξαφανίστηκαν. Με ασθενοφόρο με πήγαν στο Θριάσιο»

Πηγή: skai.gr

