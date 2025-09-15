Μουρτζούκου: Άδικα είμαι στη φυλακή - Δεν πείραξα ποτέ τον Παναγιωτάκη

Συνεχίζει να αρνείται την εμπλοκή της στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη η Ειρήνη Μουρτζούκου ενώ αναφέρει σε συνέντευξή της πως «άδικα» βρίσκεται στη φυλακή, παρ΄ότι έχει ομολογήσει τις δολοφονίες 4 βρεφών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και ερωτώμενη εάν θεωρεί πως είναι άδικα μέσα στη φυλακή, η 25χρονη απαντά: «Ναι το πιστεύω. Και πιστεύω να φανεί», ενώ ισχυρίζεται πως μπορεί να αποδείξει την αθωότητά της.

Για το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον Παναγιωτάκη και σε ερώτηση για το εάν εμπλέκεται η ίδια, απαντά στον Γιώργο Λιάγκα: «Το έχω πει από την πρώτη αρχή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες θα φανεί», ενώ συνεχίζει λέγοντας πως «περιμένω τη Δικαιοσύνη να δω τι θα γίνει».

Ακόμη, λέει πως «σε πολλούς ανθρώπους κρατάω κακία αλλά δεν θα κάτσω να πω ονόματα».

Για το πώς ζει στη φυλακή, απαντά πως παίρνει φάρμακα και συμβουλεύεται ειδικούς ενώ έχει καλές σχέσεις με κάποιες συγκρατούμενές της.

