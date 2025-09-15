Της Έλενας Γαλάρη

Σε 25 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε από το Μονομελές Δικαστήριο ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης («Μάξιμος Σαράφης») και σε 33 μήνες η Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση») για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση στην υπόθεση της Novartis.

Και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες δόθηκε τριετή αναστολή. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ενώ δεν έκανε δεκτό το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Νωρίτερα η εισαγγελέας ζήτησε να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός ανάφερε πως «η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώση του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση, έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Σχετικά με τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας σχολίασε πως «μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Δικηγόρος Σαμαρά: Αυτή είναι η αρχή του τέλους - Ο λαός πρέπει να μάθει ολόκληρη την αλήθεια

«Η απόφαση αυτή δεν είναι το τέλος, αλλά είναι η αρχή του τέλους. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει ολόκληρη την αλήθεια», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 νωρίτερα ο συνήγορος του Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρης Γιάννος.

Όπως σημείωσε, η δικαστική απόφαση – μετά από μια ταλαιπωρία 8 ετών - ρίχνει φως αλλά όχι σε όλη την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννο, «κάποιοι σε αυτή την υπόθεση προστατεύτηκαν». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι αναφέρεται στα πρόσωπα που είχε κατονομάσει ο κ. Σαμαράς στη μήνυσή του, τους κυρίους Τσίπρα, Παπαγγελόπουλο και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Όπως τόνισε ο δικηγόρος του πρώην πρωθυπουργού: «οι λεγόμενοι προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν ιδιοτελή ή αλλότρια κίνητρα για να πουν ψέματα».

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη»

Και ο συνήγορος του υπουργού Υγείας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για «ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη». «Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του. Η απόφαση θωρακίζει τη Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες» τόνισε.

«Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν», κατέληξε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Λοβέρδος: Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε

Παράλληλα, σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Λοβέρδος έγραψε: «Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και το δίκαιο είναι οι αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συκοφαντίας. Σήμερα, το είδαν όλοι: οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε».

