Στην τελική ευθεία για τη δίκη αναφορικά με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κατέθεσε την πρότασή του για Τέμπη σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί, στην πρόεδρο εφετών και την έστειλε στους διαδίκους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέλαβε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, μελέτησε την υπόθεση και συνέταξε την πρότασή του. Σήμερα, από τις 8:05 το πρωί, άρχισε να αποστέλλει την πρόταση 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού προηγουμένως την είχε παραλάβει η πρόεδρος εφετών. Τα κατηγορητήρια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είναι όμοια με του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Πηγή: skai.gr

