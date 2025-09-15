Λογαριασμός
Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά από 2 άτομα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

Το συμβάν έγινε στην οδό Αγίου Ελευθερίου στον Πειραιά - Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες

Του Μάκη Συνοδινού

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρέντη - Πειραιάς το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε με τραύματα από μπουνιές στο Θριάσιο νοσοκομείο, σταθμευμένο ΙΧ εμπόδιζε τη διέλευση του λεωφορείου.

Αυτός κατέβηκε να δει ποιανού είναι το αυτοκίνητο για να το απομακρύνει και τότε δυο άντρες αφού πρώτα τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν με μπουνιές στο κεφάλι. Κατόπιν οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 51χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

