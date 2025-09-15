Του Μάκη Συνοδινού

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρέντη - Πειραιάς το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε με τραύματα από μπουνιές στο Θριάσιο νοσοκομείο, σταθμευμένο ΙΧ εμπόδιζε τη διέλευση του λεωφορείου.

Αυτός κατέβηκε να δει ποιανού είναι το αυτοκίνητο για να το απομακρύνει και τότε δυο άντρες αφού πρώτα τον εξύβρισαν, τον χτύπησαν με μπουνιές στο κεφάλι. Κατόπιν οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 51χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

