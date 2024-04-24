Πειραιάς: 71χρονη έπεσε στη θάλασσα ενώ επιβιβαζόταν σε πλοίο

Στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε-5 στο λιμάνι του Πειραιά έπεσε μια 71χρονη η οποία περισυνελέγη σώα και καλά στην υγεία της από στελέχη του λιμενικού σώματος .

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η 71χρονη, που αποτελούσε μέλος εκδρομικής ομάδας που επρόκειτο να επιβιβαστεί στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ» , κατευθυνόμενη προς τον καταπέλτη έχασε από τα χέρια της την βαλίτσα που κρατούσε και στην προσπάθεια της να την πιάσει έπεσε στη θάλασσα.

Στη συνέχεια, πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και του ΟΛΠ που κατέφθασαν στο σημείο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Η 71χρονη ήταν καλά στην υγεία της και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ ακολούθως επιβιβάστηκε στο πλοίο με προορισμό την Πάρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

