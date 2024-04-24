Γλυφάδα: Μια σύλληψη για απόπειρα διάρρηξης σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 36χρονος αλλοδαπός για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και απείθεια ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος από κοινού με συνεργούς του χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο αυτοκίνητο επιχείρησαν να σπάσουν με την όπισθεν τα ρολά καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Γλυφάδας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του, ωστόσο ήχησε ο συναγερμός και διέφυγαν.

Παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων και μετά από συντονισμένες ενέργειες και στοχευμένων αναζητήσεων των αστυνομικών δυνάμεων, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης το επίμαχο αυτοκίνητο στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Αττικής οδού.

Οι αστυνομικοί με χρήση σημάτων κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησαν το όχημα έως την περιοχή του Μενιδίου, όπου ακινητοποιήθηκε και οι δράστες διέφυγαν πεζή.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις αναζητήσεις και εντόπισαν τον 36χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, όπου ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών των παραπάνω αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

