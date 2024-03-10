Ένα αστείρευτο ποτάμι καρναβαλικής διάθεσης θα ξεχιλίσει στους δρόμους της Πάτρας την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 στις 11 το πρωί με την Παρέλαση των Μικρών να γράφει την πιο φωτεινή σελίδα του Καρναβαλιού των Μικρών.

Στην αφετηρία της Παρέλασης θα βρεθούν περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές με συνοδούς κατανεμημένοι σε 122 ομάδες συμμετοχής, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο συμμετοχής, αναφέρει η ανακοίνωση και θα πλημμυρίσουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σκορπίζοντας παντού παιδικά χαμόγελα, φρεσκάδα και αισιοδοξία.

Η Μεγάλη Παρέλαση των Μικρών θα έχει σημείο εκκίνησης την Πλατεία Ομονοίας και θα ακολουθήσει την πορεία: Γούναρη – Κορίνθου (κάτω μέρος πλ. Γεωργίου) - Κορίνθου με κατάληξη και έξοδο από Ερμού και Αγ. Νικολάου.

Θα συμμετάσχουν η Δημοτική Μουσική, τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών που έχουν κατασκευαστεί στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων (υπεύθυνος: Νίκος Λιβάνης), στα οποία υπάρχουν δύο νέα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά. Πρόκειται για τα «Μωρό Καρνάβαλος» (ιδέα, κατασκευή: Γιώργος Μπαμπίλης) και «Ταξίδι και Φαντασία» (ιδέα, κατασκευή: Νεκτάριος Σαρηγιάννης), ενώ θα παρελάσουν και τα παλαιότερα «Ιγκουάνα», «Καρουσέλ», «Σκυλάκι», «Φεγγάρι», «Σαρανταποδαρούσα», «Τσίρκο» και το μουσικό άρμα.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ομάδες συμμετοχής με χρώματα, φαντασία, χιούμορ, αστείρευτο κέφι και χαρά. Φέτος στην παρέλαση συμμετέχουν αρκετές ομάδες εκτός Πατρών, μεταξύ των οποίων από Χαλάνδρι Αττικής, Ναύπακτο, Χαλανδρίτσα, Δύμη, Φράγκα Αχαΐας, Φαρρές, Αλισσό, Βασιλικό, Λακκόπετρα, Κάτω Αχαΐα. Συμμετέχουν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σχολές χορού, τοπικοί σύλλογοι, ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Στο τέλος της παρέλασης ο καθιερωμένος σοκολατοπόλεμος θα γλυκάνει μικρούς και μεγάλους αφήνοντας τη δική του ιδιαίτερη πινελιά.

