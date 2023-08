Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 35χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της 55χρονης θείας του Ελλάδα 13:58, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ σε βάρος εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για την άλλη υπόθεση