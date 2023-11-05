Πάτρα: Οδηγός μοτοσυκλέτας έπεσε στον ποταμό Μείλιχο

Στην κοίτη του ποταμού Μείλιχου στην Πάτρα, έπεσε οδηγός μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, πριν από λίγη ώρα στη συμβολή των οδών Κοζάνης και Μειλίχου (στη διασταύρωση προς Βούντενη), κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του δικύκλου έχασε τον έλεγχο και έπεσε μέσα στο ποτάμι.

Στο σημείο βρίσκονται Αστυνομία, Πυροσβεστική και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι προσπαθούν να τον προσεγγίσουν.

Ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί μαζί τους.

