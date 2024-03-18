Φεύγουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Καθαράς Δευτέρας οι επισκέπτες που κατέφθασαν στην Πάτρα από κάθε σημείο της Ελλάδας προκειμένου να ζήσουν το Πατρινό Καρναβάλι.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σταθμό του Υπεραστικού Κτελ Αχαΐας επικρατεί το αδιαχώρητο. Δεν ήταν λίγοι άλλωστε αυτοί που συνέχισαν τη διασκέδαση μέχρι το πρωί, λίγες ώρες πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο για την επιστροφή.

Από το ΚΤΕΛ Αχαΐας αναχωρούν λεωφορεία ανά δεκάλεπτο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

