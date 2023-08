Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 25χρονου στα Πατήσια – Τέσσερις νεαροί οι δράστες Ελλάδα 22:58, 19.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν από κοινού στον 25χρονο με σκοπό να τον ληστέψουν