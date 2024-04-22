Πάσχα 2024: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος ανακοίνωσε το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων των επιχειρήσεων-μελών του για τη περίοδο των εορτών Πάσχα 2024 σε όλη την επικράτεια, το οποίο θα έχει ως εξής:
Κυριακή των Βαΐων 11:00-20:00
Μ. Δευτέρα έως και Μ. Πέμπτη 9:00 -21:00
Μ. Παρασκευή 13:00 - 21:00
Μ. Σάββατο 9:00 - 21:00
Τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Την Τρίτη του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς.
