Πάσχα 2024: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος ανακοίνωσε το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων των επιχειρήσεων-μελών του για τη περίοδο των εορτών Πάσχα 2024 σε όλη την επικράτεια, το οποίο θα έχει ως εξής:

Κυριακή των Βαΐων 11:00-20:00

Μ. Δευτέρα έως και Μ. Πέμπτη 9:00 -21:00

Μ. Παρασκευή 13:00 - 21:00

Μ. Σάββατο 9:00 - 21:00

Τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Την Τρίτη του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς.

