Πάρος: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 5 μηνών βρέφους

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του 5 μηνών βρέφους που πέθανε χθες το απόγευμα στην Πάρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η νεκροψία δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου με τις απαντήσεις να αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου άσκησε δίωξη σε βάρος των δύο γονέων του παιδιού, οι οποίοι φέρονται να άφησαν το βρέφος εκτεθειμένο στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, ο πατέρας θα απολογηθεί σήμερα το απόγευμα στις 18:30, ενώ η μητέρα του παιδιού ζήτησε προθεσμία από τον ανακριτή και θα απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί.

Οι γονείς, αλλά και τα υπόλοιπα τρία παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πει στους αστυνομικούς πως το βρέφος από νωρίς το πρωί της Δευτέρας έκλαιγε και έδειχνε ανήσυχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και οι δύο γονείς αλβανικής καταγωγής, διαμένουν μόνιμα στην Πάρο και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου σήμερα να οδηγηθούν στην εισαγγελία Σύρου.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν υποψίες ότι το μόλις 5 μηνών βρέφος το είχαν μαζί τους στη θάλασσα με τα υπόλοιπα 3 παιδιά τους.

Μαρτυρία αναφέρει ότι κάθισαν πολλές ώρες στην παραλία ενώ το παιδί το είχαν στο αυτοκίνητο με ανοιχτό παράθυρο καθώς κοιμόταν.

Μια σχετική αναφορά έκανε και ο πατέρας ενώ η μητέρα υποστηρίζει ότι το μωρό το πήρε μαζί της στην παραλία όπου κάθισαν 6-7 ώρες.

