Τρέλα των φίλων του Άρη: Έριξαν το σάιτ της ομάδας για Σπανούλη

Η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων του Άρη Betsson, με χιλιάδες οπαδούς να σπεύδουν ταυτόχρονα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας για να διαβάσουν τις λεπτομέρειες της μεγάλης είδησης.

Η επισκεψιμότητα ανέβηκε κατακόρυφα μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα το σάιτ να αντιμετωπίσει προβλήματα λειτουργίας και να βγει προσωρινά εκτός «μάχης». Όπως φαίνεται, ο νέος προπονητής των «κιτρινόμαυρων» κατάφερε να προκαλέσει... ντελίριο πριν ακόμη καθίσει στον πάγκο.

Οι φίλοι του Άρη έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό καλωσόρισμα στον «Kill Bill», αποδεικνύοντας ότι η προσμονή για τη νέα εποχή της ομάδας είναι τεράστια. Άλλωστε, δεν είναι και λίγο να ανακοινώνεις τον Σπανούλη και να πέφτει το σάιτ από την κίνηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.