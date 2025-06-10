Αναβλήθηκε για τις 12 Ιουνίου η δίκη του Στάθη Αγγελόπουλου στο Αυτόφωρο, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Το δικαστήριο ήρε την κράτησή του και του έθεσε τον όρο να μην προσεγγίζει την παθούσα.

Ο γνωστός τραγουδιστής οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για ενδοοικογενειακή βία, μετά τον έντονο διαπληκτισμό που είχε με την πρώην σύζυγό του, η οποία φέρει τραύμα στο πρόσωπο.

Η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου φαίνεται να κάλεσε την αστυνομία μετά τον διαπληκτισμό που είχε με τον τραγουδιστή, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του.

