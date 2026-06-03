Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα παραστεί στη σύνοδο των αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία τον Ιούλιο, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Πιστεύω ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο είναι πιθανώς η σημαντικότερη στην ιστορία της Συμμαχίας, επειδή υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν και να επιλυθούν», ανέφερε ο Ρούμπιο σε βουλευτές, προσθέτοντας ότι «ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί».

Πηγή: skai.gr

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