Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανάβυσσο - Συγκλονιστικά βίντεο από τις στιγμές της κατάσβεσης

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν πλέον 110 πυροσβέστες - Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή

UPDATE: 21:17
Φωτιά στην Ανάβυσσο

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανάβυσσο, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά στην Ανάβυσσο, όπως είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος.

Υπάρχουν κάποιες μικροεστίες στις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο η φωτιά μπήκε μέσα στην Ανάβυσσο, ωστόσο δεν υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, ούτε κινδύνευσε κανείς.  

Η φωτιά έκαιγε κοντά σε κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική και στις 16.00 περίπου οι κάτοικοι σε Παλαιά Φώκαια και  Ανάβυσσο κλήθηκαν να εκκενώσουν προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο πλέον οι κάτοικοι μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους.

Για την κατάσβεσή της οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Παράλληλα, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από το ύψος της συμβολής της με ανώνυμη οδό λίγο πριν το «Κτήμα Χατζή» στην περιοχή του οικισμού Συντερίνα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ανάβυσσο. 

