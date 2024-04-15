Μετά το OneDay, που ήδη σαρώνει σε τηλεθέαση μέσω του Netflix, ακόμα μία σειρά, επίσης βρετανικής παραγωγής, ετοιμάζεται για γυρίσματα στην Πάρο, αυτήν τη φορά για λογαριασμό της ΑΜΑΖΟΝ.

Η νέα τηλεοπτική σειρά έχει τίτλο «MALICE» και τα έξι επεισόδιά της θα γυριστούν στο νησί από τις 7 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου 2024.

Στη σειρά θα πρωταγωνιστούν αξιόλογοι Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί. Σύμφωνα με το Variety , πρόκειται για νέα σειρά ψυχολογικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τον David Duchovny, τον Jack Whitehall και τη Carice van Houten από τον συγγραφέα και εκτελεστικό παραγωγό James Wood («The Great», «Rev»).

David Duchovny, Jack Whitehall, Carice van Houten to Star in Amazon Psychological Thriller Series 'Malice' (EXCLUSIVE) https://t.co/ITlpU2y0oC — Variety (@Variety) January 24, 2024

Το κινηματογραφικό συνεργείο θα αποτελείται από περίπου 250 άτομα (συνεργείο και ηθοποιοί) που θα διαμείνουν για περισσότερο από δύο μήνες στο νησί.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα γυρίσματα θα γίνουν, μεταξύ άλλων, στα Ναυπηγεία Αλιπράντη στο Μοναστήρι, στη Νάουσα, στις Κολυμπήθρες, στον Άγιο Φωκά, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου στη Μάρπησσα, στο λιμάνι της Αλυκής, στην παραλία Αγίας Ειρήνης, στην πλατεία του Κώστου και στην Παροικιά.

Το «MALICE» θα προβληθεί σε όλον τον κόσμο και ως εκ τούτου αποτελεί μοναδική ευκαιρία ποιοτικής προβολής της χώρας μας, ειδικά της Πάρου, σε ένα ευρύτατο κοινό με πολλαπλά ανταποδοτικά οφέλη.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η FALIRO HOUSE PRODUCTIONS μέσω της θυγατρικής εταιρείας της FA.NA PRODUCTIONS. Οι παραγωγές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό περιλαμβάνουν πολλές ταινίες μεταξύ των οποίων «The Lobster» του Γιώργου Λάνθιμου, «Before Midnight» του Richard Linklater κ.ά. Επιπλέον η Faliro House έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την οργάνωση παραγωγής στη χώρα μας δημοφιλών ταινιών όπως το «My Big Fat Greek Wedding 3» της Nia Vardalos, το «The Rise» του Akin Omotoso για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλων.

Το «MALICE» πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Δήμου Πάρου και με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας), οργανισμός εποπτευόμενος από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα, αλλά και του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της διεύθυνσης HELLENIC FILM COMMISSION του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

