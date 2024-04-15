Ζώδια: Εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον Κώστα Λεφάκη

Οι προβλέψεις του γνωστού αστρολόγου, Κώστα Λεφάκη, για την εβδομάδα 15 έως 21 Απριλίου.

Κριός

Η ένταση συνεχίζεται με άλλη μορφή και το βάρος της προσοχής σας μεταφέρεται στην οικονομική σας διαχείριση. Όσοι έχετε επηρεαστεί επαγγελματικά με την ανάδρομη πορεία του Ερμή στο ζώδιό σας, συνεχίστε να προσέχετε τις εξελίξεις εξασφαλίζοντας την άμυνα και τη διαδικασία της δικής σας επιβίωσης. Συναισθηματικά περνάτε σε ένα καινούργιο στάδιο όπου εδώ θα φανεί το πόσο αντέχει μια σχέση ή το τέλος της, που αδυνατεί πλέον να προχωρήσει. Πάντως τις αποφάσεις που θα πάρετε θα τις ρυθμίσουν τα γεγονότα και όχι εσείς οι ίδιοι από μόνοι σας.

Ταύρος

Η περίοδος είναι ενδιαφέρουσα αλλά εξουθενωτική. Οι εκκρεμότητες δεν σταματούν και οι καθυστερήσεις συνεχίζονται. Το άγχος για την οικονομική σας κατάσταση φουντώνει και το μόνο που σας μένει είναι να φιλοσοφήσετε το όλο κλίμα που επικρατεί και να απεξαρτηθείτε από ασύμφορες συνήθειες. Στις σχέσεις ακολουθήστε την τακτική της συνθηκολόγησης ή απομακρυνθείτε από εκείνους που δεν μπορείτε να ανεχτείτε ή που δεν μπορούν εκείνοι να σας καταλάβουν. Καλλιεργείστε εναλλακτικές διότι ανατροπές και αλλαγές θα είναι συνεχείς. Αυτό ισχύει και για την κοινωνική και για την επαγγελματική σας ζωή. Ερωτικά υπάρχουν συγκινήσεις ή περιστασιακές ευχαριστήσεις.

Δίδυμοι

Τα γεγονότα διαδέχονται γρήγορα το ένα το άλλο, οι εξελίξεις πληθαίνουν, αλλά δεν διαμορφώνεται ακόμα η σταθερότητα που θα θέλατε. Οφείλετε να είστε λίγο πιο ελισσόμενοι σε συζητήσεις κοινωνικής φύσεως ή σε συναλλαγές οικονομικές, τώρα που ο κυβερνήτης σας Ερμής είναι σε ανάδρομη πορεία στον Κριό. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο και δεν μπορείτε να αγνοήσετε τα αιτήματα των άλλων και τα προβλήματά τους που συνεχώς σας απασχολούν. Σε γενικότερες, όμως, γραμμές παρουσιάζεστε άξιοι στη διαχείριση και στην τακτοποίηση πολλών υποθέσεών σας.

Καρκίνος

Τα πράγματα είναι λίγο έντονα ακόμα για ένα διάστημα και εσείς καλείστε να είστε προσεκτικοί στο οικογενειακό και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Το ένα θα επηρεάσει το άλλο και δεν θα λείψουν οι αντιθέσεις εκείνες που θα σας βρουν ανάμεσα σε αντικρουόμενα ρεύματα. Θα μπορέσετε όμως να διατηρήσετε τις βασικές ισορροπίες και να αποφύγετε τα δυσκολότερα. Συναισθηματικά μην γίνεστε εριστικοί, όσο και αν χάνετε το δίκιο σας στη διαπροσωπική σας σχέση με τον άνθρωπο που σας αφορά. Θυμηθείτε ότι ζείτε σε μια εμπόλεμη εποχή.

Λέων

Για εσάς οι μέρες αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες μετακινήσεων, ψυχαγωγίας και ευχάριστων συναντήσεων. Ο χαρακτήρας τους σας ταιριάζει, οι πλανητικές επιρροές εξυπηρετούν την πραγματοποίηση των σχεδίων σας και οι εντυπώσεις τόσο που θα δώσετε αλλά και που θα εισπράξετε θα είναι ευχάριστες στην πλειονότητά τους. Βέβαια, δεν θα λείψουν κάποιες φάσεις αγγαρείας και ταλαιπωρίας που γρήγορα, όμως, θα τις ξεπεράσετε. Ο βασικός κίνδυνος είναι να χαλάσετε περισσότερα χρήματα απ’ όσα είχατε υπολογίσει και εδώ θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Παρθένος

Αρκετές αντιξοότητες σας περιμένουν αυτήν την εβδομάδα. Η κατάσταση είναι νευρική και η καθημερινότητα κουραστική. Φροντίστε να έχετε καλύψει τις βασικές σας υποχρεώσεις, υπολογίστε ότι οι καθυστερήσεις υποχωρούν τις επόμενες ημέρες και ότι γίνεται περισσότερο εφικτή η πραγματοποίηση των σχεδίων σας. Ανταποκριθείτε σωστά στις κοινωνικές σας υποχρεώσεις και προσπαθήστε να προωθήσετε ζητήματα όπως νομικά, σπουδές ή αναγκαίες αγοραπωλησίες. Συναισθηματικά αλλάζει αισθητά το κλίμα, καλό όμως θα είναι να μην πάρετε ούτε θετική, ούτε αρνητική θέση.

Ζυγός

Ο επεισοδιακός χαρακτήρας των ημερών συνεχίζεται. Οι σχέσεις σας είναι επεισοδιακές αλλά παράλληλα και αποκαλυπτικές. Τουλάχιστον θα ξέρετε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Δυστυχώς, με το οικονομικό συνεχίζετε να έχετε άγχη και δεν μένει παρά να αναθεωρήσετε συνήθειες εορτασμού και να περιορίσετε έξοδα παράστασης. Άλλωστε, σαν ζώδιο του Αέρα μπορείτε να κάνετε ευκολότερα την υπέρβαση από αυτά που ξέρατε μέχρι σήμερα και να προσαρμοστείτε σε ένα νέο κλίμα που θα έχει λιγότερο κόστος.

Σκορπιός

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην αισθηματική ζώνη. Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει και κάποιες καταστάσεις διαφαίνονται λίγο πιεστικές. Μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά των άλλων, αλλά αφήστε τον χρόνο να αποκαλύψει τα δικά τους κίνητρα. Στο μεταξύ, επιμεληθείτε τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει, αλλά και τους ανθρώπους εκείνους που από καιρό φροντίζετε είτε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς είτε γιατί είστε υποχρεωμένοι απέναντί τους. Προσπαθήστε να αποδεχτείτε το κυρίαρχο κλίμα και σύντομα θα βρείτε τρόπο να εξυπηρετήσετε τις επιθυμίες και τα συμφέροντά σας.

Τοξότης

Για εσάς, η εβδομάδα σας βοηθά να τονίσετε τη δημιουργικότητα και τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Παρ’ όλ΄αυτά, κάποια έκτακτα περιστατικά, κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα, θα σας απασχολήσουν αλλά θα τα αντιμετωπίστε επιτυχώς. Αισθηματικά, η κατάσταση είναι ευμετάβλητη, ενώ πρακτικά κάποιες υποθέσεις αργούν να ολοκληρωθούν. Και φυσικά, παραμένει ο περιορισμός στα χρήματα, παρά την ελπίδα ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει. Κάτι τέτοιο θα καθυστερήσει λίγο ακόμα.

Αιγόκερως

Για εσάς, οι μέρες είναι δύσκολες εξαιτίας έκτακτων νέων οικογενειακών προβλημάτων. Αλλά και στον επαγγελματικό χώρο δεν θα λείψουν οι αντιξοότητες στις συνθήκες και τις καινούριες καταστάσεις που εξελίσσονται ή που σας αναθέτουν. Όσο και αν καταπιέζεστε διατηρήστε τις ισορροπίες και φροντίστε να είστε υπομονετικοί και συνεργάσιμοι ακόμα και με αυτούς που νιώθετε ότι είναι άσπονδοι “εχθροί” σας. Συναισθηματικά μην έχετε μεγάλες απαιτήσεις. Επιστρατεύστε την υπομονή σας και περιμένετε να έρθει ο Μάιος.

Υδροχόος

Η περίοδος για εσάς έχει ενδιαφέρουσα και μεγάλη κινητικότητα. Πολλοί θα ταξιδέψετε, θα αλλάξετε περιβάλλον και θα τύχετε συμπτώσεων και συναντήσεων που θα εξάψουν το πνεύμα σας. Κατάλληλη εποχή να βάλετε σε πρακτική εφαρμογή ένα σχέδιο που είχε καθυστερήσει. Βρείτε επίσης έναν τρόπο να υπερασπίσετε το αντικείμενο της εργασίας σας καθώς οι ευκαιρίες πληθαίνουν για κάτι τέτοιο. Αισθηματικά, η κατάσταση είναι ενδιαφέρουσα αλλά διατηρεί μια αταξία. Κάτι τέτοιο, όμως, πολλές φορές σας αρέσει και σας εμπνέει κιόλας.

Ιχθείς

Η περίοδος είναι καταναλωτική και εσείς έτοιμοι να γίνετε θύμα συναισθηματικής ή οικονομικής εκμετάλλευσης. Η Αφροδίτη σας παρακινεί σε δράση σχετικά με τα οικονομικά σας, αλλά ο Άρης στο ζώδιό σας δίνει άλλες προτεραιότητες. Πάντως, δεν λείπει η ουσιαστική τύχη από τη ζωή σας, μόνο που πρέπει να την αναγνωρίσετε και να την υπηρετήσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Μαζί όμως με τη διευκόλυνση υπάρχει ο αιφνιδιασμός μιας δικής σας σπατάλης την οποία θα συνειδητοποιήσετε αφού την έχετε κάνει. Ελέγχετε λοιπόν τον ίδιο σας τον εαυτό καλύτερα και μην παρασύρεστε τόσο από τη γοητεία κάποιων ανθρώπων όσο και από το κλίμα της εποχής.

