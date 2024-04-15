Συνελήφθη, στα πλαίσιο του αυτοφώρου, το μεσημέρι του Σαββάτου στην Καλλιθέα, ένας 16χρονος ο οποίος πωλούσε φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Καλλιθέας, μεταφέροντας δύο σακίδια πλάτης και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν εντός των σακιδίων και κατασχέθηκαν 26 συσκευασίες, που είχαν 20 βεγγαλικά η κάθε μία και κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 788 βεγγαλικά.

Ο 16χρονος καθώς και ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση της εποπτείας του, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

