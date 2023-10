Άντρας 52 ετών παρακολουθούσε παιδάκια σε πισίνα του Ηρακλείου και αυνανιζόταν Ελλάδα 10:49, 17.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό έγινε σε κολυμβητική εγκατάσταση στο Ηράκλειο την ώρα που προπονούνταν παιδιά μικρής ηλικίας