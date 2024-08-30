Στη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι η πρώτη φορά που δυο κράτη στην Ευρώπη πάνε να συνεργαστούν, ώστε οι κυπριακές ταυτότητες να αναγνωρίζονται και να ταυτοποιούνται στην Ελλάδα και το αντίστοιχο στην Κύπρο - και έγγραφα του ελληνικού Δημοσίου να μπορούν να ταυτοποιούνται στην Κύπρο και το αντίστροφο».

Ο υπουργός ανακοίνωσε και τη νέα υπηρεσία στο Gov wallet για «την αλλαγή παρόχου ρεύματος που θα γίνεται ψηφιακά, ηλεκτρονικά, με εύκολο τρόπο», επισήμανε πως στο ψηφιακό μας πορτοφόλι «μπαίνουν και τα ακίνητα, θα έχουμε τον φάκελο του ακινήτου μας και να μπορούμε να αντλούμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε», ενώ «θα βγει και μια νέα έκδοση του Gov wallet μέσα στη χρονιά σχετικά με τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου μας».

Αναφερόμενος στο Κτηματολόγιο έκανε λόγο για τεράστια βήματα που έχουν γίνει, αναγγέλλοντας την παρουσίαση μαζί με τον υφυπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νέου ψηφιακού εργαλείου με τεχνητή νοημοσύνη «το οποίο θα βοηθήσει τους ανθρώπους που κάνουν τον νομικό έλεγχο».

Τέλος, μίλησε για τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία, NIS-2 σχετικά με την επίτευξη υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας, η οποία ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία από τον Οκτώβριο.

