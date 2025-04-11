Με επιστολή του στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, κάνει εκτενή περιγραφή των κινήσεών του μέχρι και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Οργανισμού. Απαντώντας στις επικρίσεις που ακολούθησαν τις αντικρουόμενες δηλώσεις του, ο κ. Παπαδημητρίου σημειώνει ότι «ουδεμία παλινωδία υπήρξε» από την πλευρά του, ενώ επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία άλλη δημόσια παρέμβαση στο εν λόγω ζήτημα.

«Αναφορικά με το ζήτημα της πυρόσφαιρας, ουδεμία παλινωδία υπήρξε παρά μόνο η απόφασή μου για αφαίρεση του τμήματος των προσομοιώσεων μετά από σχετική αλληλογραφία μου με τα πανεπιστήμια Πίζας και Γάνδης. Ουδέποτε δήλωσα ότι θα αφαιρεθεί η εκτίμηση του καθηγητή Κωνσταντόπουλου για τη συμβολή των ελαίων σιλικόνης, στον οποίο μάλιστα είχα ήδη ζητήσει περαιτέρω απάντηση στο ερώτημα "αν δεν είναι τα έλαια σιλικόνης, τότε τι ήταν εκείνο που προξένησε τη φωτιά"», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Επιπλέον, ως προς την πυρόσφαιρα, επαναλαμβάνει ότι η ομάδα διερεύνησης με πρωτοβουλία των στελεχών του ERA (Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων) αποφάσισε να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Γάνδης, προσθέτοντας όμως ότι:

«Το συμβούλιο έλαβε γνώση της συμμετοχής της ΕΔΑΠΟ στην όλη διαδικασία με την ολοκλήρωση της έρευνας του Πανεπιστημίου της Γάνδης και την παρουσίαση του πορίσματος στα μέσα Φεβρουαρίου και ζήτησε από την επιτροπή να μη συμπεριλάβει στο πόρισμα το σχετικό κεφάλαιο πριν επικυρωθεί το πόρισμα από κορυφαίο ίδρυμα, αλλά λόγω της σχετικής με το ζήτημα βεβαίωσης του καθηγητή Κωνσταντόπουλου, η επιτροπή αποφάσισε να μην ικανοποιήσει το αίτημα του συμβουλίου και να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση με τη ρητή αναφορά σε υποχρέωση πιστοποίησης από ανώτατο φορέα».

«Ουδέποτε ενέκρινα τη συμμετοχή της ΕΔΑΠΟ»

Παράλληλα, ο κ. Παπαδημητρίου δηλώνει πως η συνεργασία με τεχνικούς συμβούλους θυμάτων και πραγματογνώμονες προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έγινε με διαφάνεια, ωστόσο ο ίδιος «ουδέποτε» ως πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα ενέκρινε τη συμμετοχή της ΕΔΑΠΟ στην έρευνα του Πανεπιστημίου της Γάνδης.

«Μόνο με το πέρας των ερευνών στις 28/1 με ένα mail, στο οποίο δεν ήμουν καν αποδέκτης, αλλά απλή κοινοποίηση, μπορούσε κανείς θεωρητικά να καταλάβει τη συμμετοχή αυτή, η οποία όμως διέλαθε την προσοχή μου και εξηγήθηκε στο συμβούλιο στα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε και το συμβούλιο ομόφωνα δήλωσε ότι θα έπρεπε να μη δημοσιοποιηθεί το κεφάλαιο αυτό, αλλά να γίνει περαιτέρω διερεύνηση και πιστοποίηση», συνεχίζει και συμπληρώνει ότι «τελικά η ομάδα διερεύνησης αποδέχθηκε μόνο να προσθέσει μια φράση για περαιτέρω διερεύνηση».

Τέλος, κάνει λόγο για ένα «άρτιο επιστημονικό πόρισμα» από πλευράς ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο αποτυπώνει 13 επείγουσες συστάσεις ασφαλείας σε ΟΣΕ, ΡΑΣ, υπουργεία και Hellenic Train και 4 σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ERA.

«Για τον λόγο αυτό και όφειλε να δημοσιοποιήσει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ το πόρισμά του το συντομότερο δυνατόν και δη στις 27/2 εντός έτους από την έναρξη της έρευνας. Η αναβολή θα ήταν η εύκολη λύση, αλλά δεν θα βοηθούσε την ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

