Παραιτήθηκα για «λόγους ευθιξίας και οικογενειακούς λόγους», δήλωσε ο Χρήστος Παπαδημητρία αναφορικά με την επιστολή παραίτησης του στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, νωρίτερα σήμερα.

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να εξασφαλίσω την αλήθεια» επεσήμανε στις πρώτες του δηλώσεις ο τέως πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και προσέθεσε ότι δέχτηκε απειλητικά σημειώματα που βρήκε στο αυτοκίνητό του δύο συνεχόμενες ημέρες, τα οποία δεν παρέδωσε στην αστυνομία.

Ως προς τις αντιδράσεις των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας, τόνισε: «Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι κατηγορήθηκα εγώ ότι παλινωδώ, όταν δύο κορυφαία πανεπιστήμια που επικαλέστηκε η ομάδα διερεύνησης και οι ειδικοί του ERA, ανακάλεσαν τη στήριξή τους στο πόρισμα την Παρασκευή και την Κυριακή. Άρα παλινωδώ εγώ που είμαι υποχρεωμένος νομικά να σεβαστώ το αίτημά τους να αποσυρθούν από το πόρισμα και όχι αυτοί που έγραψαν το πόρισμα με αυτές τις αναφορές».

Με την παραπάνω δήλωση αφήνονται αιχμές από τον κ. Παπαδημητρίου στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3 το πρωί της Τετάρτης δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Πράγματι ως προς την πυρόσφαιρα, ο κ. Παπαδημητρίου τοποθετήθηκε με έναν τρόπο που δεν τον λες συνεκτικό τις τελευταίες ημέρες, πέφτοντας σε παλινωδίες».

Ο κ. Παπαδημητρίου κλείνοντας δήλωσε: «Η πρότασή μου είναι μια διεπιστημονική επιτροπή με τους κορυφαίους καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων και τη συμμετοχή της ειδικής σε εκρήξεις Σχολής Ευελπίδων, ώστε μέσα από διεπιστημονικό συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των φορέων να καταστεί δυνατό να βγει ένα ή –μη δυνατόν– αμφισβητούμενο επιστημονικά συμπέρασμα».

