Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στην Εύβοια

Στη διπλή τραγωδίας στο Μύτικα Ευβοίας οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητα σοκάρουν.

Η αστυνομία κάνει φύλλο και φτερό το χειρόγραφο σημείωμά του 75χρονου στο οποίο περιέγραφε εμμέσως τις προθέσεις του ενώ σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν λίγη ώρα αφότου έγινε το κακό.

Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς και οι γείτονες του 75χρονου δράστη, έντρομοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί.



Οι εικόνες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας το απόγευμα της Τρίτης.

Στο σημείο έχουν φτάσει τα πρώτα περιπολικά, ενώ σπεύδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Από ότι έμαθα είχε πακετάρει τα πράγματα έτοιμα για να φύγει. Είχε άλλα τρία σπίτια. Είχε που να μείνει. Είχε αφήσει ιδιόχειρο σημείωμα, ήθελε να αυτοκτονήσει. Ήθελε να πάρει μαζί του κι άλλο», λέει ο αδελφός του θύματος.

Στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνουν οι χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οικήματος.

Σε αυτό το ιδιόγραφο ημερολόγιο του, ο δράστης και αυτόχειρας περιέγραφε σύμφωνα με πληροφορίες τα συναισθήματα οργής και απογοήτευσης που του είχε προκαλέσει το γεγονός ότι το σπίτι του έβγαινε σε πλειστηριασμό.

Σε μια από τις καταγραφές, ο 75χρονος φέρεται να σημειώνει «Δε θα φύγω ζωντανός από το σπίτι μου».

Ο δράστης και αυτόχειρας είχε συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το θύμα.

«Υπογράψαμε συμφωνητικό 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το οποίο θα παρέδιδε το σπίτι 8 Μαϊού. Μετά από δύο μήνες. Ότι θα μπορούσε επίσης το θύμα να το επισκέπτεται με μηχανικό να κάνει μετρήσεις για τυχόν αυθαιρεσίες. Στο σπίτι θα παρέμενε αυτό το δίμηνο ο δράστης με την αδελφή του χωρίς να καταβάλει κάποιο μίσθωμα», παραθέτει ο Δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πλειστηριασμού της κατοικίας του 75χρονου.

Το μέγεθος της οφειλής ξεπερνάει τις 102,000 ευρώ, ενώ το ποσό κατοχύρωσης φτάνει τις 115.000.

