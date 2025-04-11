Εξελίξεις αναμένονται μετά το Πάσχα στην υπόθεση του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς ο εφέτης ανακριτής θα αναζητήσει απαντήσεις για το πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα, μετά τα όσα έγιναν με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που έχουν δημιουργήσει ερωτήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης είναι αποφασισμένος να αναζητήσει τους επιστήμονες και τους πραγματογνώμονες που μπορούν να κάνουν προσομοιώσεις για το πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα.

Ο εφέτης ανακριτής θέλει να αποδείξει πώς δημιουργήθηκε αυτή, με πραγματικά στοιχεία, ώστε όταν κλείσει τη δικογραφία να έχει εμπεριστατωμένη άποψη και πραγματογνωμοσύνη για αυτό.

Παράλληλα, σήμερα, Παρασκευή καταθέτει στον κ. Μπακαΐμη και μηχανολόγος ηλεκτρολόγος που είναι συνεργάτης του ΑΠΘ, από τον οποίον ο εφέτης ανακριτής θέλει κυρίως να κατανοήσει τον μηχανισμό που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να γίνουν αυτές οι προσομοιώσεις.

Την ίδια ώρα, καθώς ολοκληρώνονται οι καταθέσεις μαζί με τους εισαγγελείς ο εφέτης ανακριτής θα εκτιμήσει και το εάν θα προκύψουν νέες διώξεις.

Τέλος, μέχρι το Πάσχα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αναμένεται και η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου και του καθηγητή Δημήτριου Καρώνη που θα έχει περισσότερα στοιχεία, τόσο από τα όσα συγκέντρωσε η Πυροσβεστική από το Κουλούρι όσα και ο μεταλλουργός, που επίσης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

