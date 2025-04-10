Λασίθι: Ποσότητα υδραργύρου σε σχολείο της Ελούντας - Δύο καθαρίστριες προληπτικά στο νοσοκομείο

Ποσότητα υδραργύρου που εντοπίστηκε στην αυλή του δημοτικού σχολείου της Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου στην Κρήτη, κινητοποίησε τις αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης 10-4-2025. Την ποσότητα εντόπισαν μαθητές που ενημέρωσαν τους εκπαιδευτικούς τους.

Άμεσα στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ενώ κλήθηκε και ιδιωτικό συνεργείο που με ειδικά μέσα, περισυνέλεξε και απομάκρυνε τον υδράργυρο από το χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκαν δύο καθαρίστριες που ήρθαν σε επαφή με τον υδράργυρο, ενώ υπό την παρακολούθηση των γονιών τούς βρίσκονται και τα παιδιά που επίσης πλησίασαν την ποσότητα, για την οποία γίνονται έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε στο χώρο της αυλής του δημοτικού σχολείου.

Ο διευθυντής του σχολείου Μανώλης Μακράκης εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός, επισημαίνοντας πως το σχολείο θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή 11-4-2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

