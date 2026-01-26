Η επιθετική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ κατά της παράνομης μετανάστευσης, έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εξαπολύσει μια βίαιη επιχείρηση κατά της μετανάστευσης στη Μινεάπολη, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο δύο ανθρώπων από ομοσπονδιακούς πράκτορες –της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου και του Άλεξ Πρέτι αυτό το Σαββατοκύριακο, σημειώνει το Sky News.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση σχετικά με τις «φρικτές σκηνές» στη Μινεάπολη, «που ποτέ δεν πίστευα ότι θα συμβούν στην Αμερική».

«Άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, έχουν συλληφθεί από τα σπίτια τους, τους χώρους εργασίας τους και τους δρόμους από μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες», ανέφερε σε δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ειρηνικοί διαδηλωτές και πολίτες που ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα γεγονότα, συνελήφθησαν, ξυλοκοπήθηκαν, δέχθηκαν δακρυγόνα και, το πιο οδυνηρό, στην περίπτωση της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν», προσθέτει.

«Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί».

Στη συνέχεια, ο Κλίντον πρόσθεσε: «Οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα, μας είπαν να μην πιστεύουμε αυτό που είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια και εφάρμοσαν όλο και πιο επιθετικές τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης των ερευνών από τις τοπικές αρχές.

Στη διάρκεια της ζωής μας, αντιμετωπίζουμε μόνο λίγες στιγμές όπου οι αποφάσεις που παίρνουμε και οι ενέργειες που κάνουμε θα διαμορφώσουν την ιστορία μας για τα επόμενα χρόνια.

Αυτή είναι μία από αυτές. Αν παραδώσουμε τις ελευθερίες μας μετά από 250 χρόνια, ίσως να μην τις ξαναπάρουμε ποτέ.

Είναι στο χέρι όλων μας που πιστεύουμε στην αμερικανική δημοκρατία να ξεσηκωθούμε, να μιλήσουμε και να δείξουμε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να ανήκει σε εμάς, τον λαό».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση στο Μινεάπολις πρέπει να αποτελέσει «συναγερμό» για τους Αμερικανούς.

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τον Ομπάμα ότι εκμεταλλεύεται το περιστατικό για να «σπείρει περισσότερη διχόνοια».

«Φυσικά ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα θα προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή για να σπείρει περισσότερη διχόνοια», ανέφερε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο Ομπάμα «θα πρέπει να ενωθεί με τον πρόεδρο Τραμπ και να παροτρύνει τους ηγέτες των Δημοκρατικών –όπως τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ και τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι– να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ για την απομάκρυνση επικίνδυνων παράνομων αλλοδαπών εγκληματιών από τις αμερικανικές κοινότητες».

«Αντ' αυτού», συνεχίζει ο εκπρόσωπος, «επιτίθενται στις αρχές επιβολής του νόμου και υπερασπίζονται παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες με καταδίκες για δολοφονίες και βιασμούς».

Σε μια ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «όλοι οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες και δήμαρχοι στις ΗΠΑ πρέπει να συμμορφωθούν με τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της παράνομης μετανάστευσης αντί να αντιστέκονται και να τροφοδοτούν τις φλόγες της διαίρεσης, του χάους και της βίας».

Ο Τραμπ καλεί τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο της Μινεσότα να «συνεργαστούν με την κυβέρνησή του.

«Ο Γουόλζ και ο Φρέι πρέπει να παραδώσουν όλους τους παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες που βρίσκονται επί του παρόντος φυλακισμένοι στα σωφρονιστικά ιδρύματα της πολιτείας τους στις ομοσπονδιακές αρχές», επεσήμανε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

