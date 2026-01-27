Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαββίδης για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Είμαι συντετριμμένος, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο»

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τα συλληπητήριά του για το τραγικό δυστύχημα φιλάθλων της ομάδας στη Ρουμανία, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ομάδας

Σαββίδης

Τα συλληπητήριά του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα το οποίο οδήγησε στο θάνατο 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν από τη Ρουμανία προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας με τη Λυόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης, μιλώντας για «μια ανείπωτη τραγωδία».

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους», αναφέρει ο κ. Σαββίδης, ο οποίος προσεύχεται για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά η δήλωση:

Σαββίδης

Παρακολουθείστε live όλες τις εξελίξεις ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιβάν Σαββίδης ΠΑΟΚ Δυστύχημα Ρουμανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark