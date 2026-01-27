Τα συλληπητήριά του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα το οποίο οδήγησε στο θάνατο 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν από τη Ρουμανία προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας με τη Λυόν, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης, μιλώντας για «μια ανείπωτη τραγωδία».

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους», αναφέρει ο κ. Σαββίδης, ο οποίος προσεύχεται για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά η δήλωση:

