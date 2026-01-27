Τραγική είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Ένα μινι βαν με δέκα επιβαίνοντες, που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Τα ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ μόνο ένας εξ αυτών είχε ήπια τραύματα. Για το τραγικό συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 13:05 στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Όπως προκύπτει από βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το μινι βαν πήγε να κάνει προσπέραση, αλλά προτού επιστρέψει στη λωρίδα του προσέκρουσε με διερχόμενο βυτιοφόρο. Μάλιστα, το βυτιοφόρο έφερε αλκοόλ, αλλά δεν υπήρξε έκρηξη που θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη περισσότερα θύματα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη ρουμανική τηλεόραση: «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση. Συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε και εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του. Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι... ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», είπε ο μάρτυρας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας της περιοχής για το περιστατικό:

«Στις 27 Ιανουαρίου 2026, οι τροχαίοι αστυνομικοί του Λουγκόι ειδοποιήθηκαν για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην εθνική οδό DN 6.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, έπειτα από τους ελέγχους που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας οδηγούσε ένα μικρό λεωφορείο από τον δήμο Καρανσέμπες προς το Λουγκόι και, σε κάποια στιγμή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό (TIR).

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δυστυχώς, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μικρού λεωφορείου και 6 επιβάτες του), ενώ 3 άτομα τραυματίστηκαν, τα οποία επίσης επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο.

Όλα τα άτομα που επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο είναι άνδρες.

Στην υπόθεση αυτή, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση όλων των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής της Ρουμανίας (σ.σ. πριν επιβεβαιωθεί και ο έβδομος νεκρός)

«Γύρω στις 1:05 μ.μ., μας ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

