Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι - Φωτογραφίες

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις, θύμα της τραγωδίας των Τεμπών, βρίσκεται για 14η συνεχόμενη μέρα σε απεργία πείνας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου.

Ο κος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, βρίσκεται για 14η συνεχόμενη μέρα στην πλατεία Συντάγματος σε απεργία πείνας. 

Με αυτή την πράξη ζητά να πέσει "άπλετο φως" στις συνθήκες θανάτου του παιδιού του και να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή και νέα εξέταση της σορού. 

