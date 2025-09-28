Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Ροβιές Ευβοίας, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων.

Δύο άτομα έχουν εγκλωβιστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, με τη συμμετοχή 20 πυροσβεστών και 7 οχημάτων.

Σύμφωνα με τo eviaonalie, το όχημα εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.