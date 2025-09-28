Καρυστιανού: Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ

Διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εφημερίδα Καθημερινή, ενώ αναφέρει πως οι παραινέσεις για ίδρυση πολιτικού σχηματισμού φτάνουν στην ίδια αλλά και σε άλλους συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, ακόμη και από βουλευτές.

Όπως τονίζει η κυρία Καρυστιανού η συζήτηση συντηρείται περισσότερο για να προσάψει ιδιοτέλεια στον ανιδιοτελή αγώνα των οικογενειών των Τεμπών.

Ονειρεύεται, όπως λέει, κάτι «καινούριο και καθαρό» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, χωρίς απαραίτητα η ίδια να ηγείται αυτού ή να είναι μέρος του.

«Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», επισημαίνει και προσθέτει πως η «εμμονή», με το εάν τελικά η ίδια θα εμπλακεί ενεργά με την πολιτική έχει ξεκινήσει από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, που στόχο έχουν περισσότερο να δείξουν ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τον αγώνα που γίνεται.

«Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου», λέει χαρακτηριστικά. «Όμως εγώ δεν θα οργανώνω κάτι, ούτε έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο. Επιθυμώ πάντως, όπως ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο. Είμαι και εγώ στο 25%», σημειώνει, σχολιάζοντας δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιθανόν να τη στήριζε.

«Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει, να βγαίνει κάτι καινούριο με όραμα και με σχέδιο, γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του; Κάτι που δεν θα αλλάξει στη διαδρομή και θα μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο», σημειώνει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τους κοντινούς συνεργάτες της κυρίας Καρυστιανού είναι η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσιά, που ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» στις εκλογές του 2023, ωστόσο το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού δεν πήρε έδρα στην Α΄Αθηνών και όπως αναφέρει η Καθημερινή είναι ιδιαιτέρως θρησκευόμενο άτομο όπως και η ίδια.

Από την άλλη, οι σχέσεις της με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι σχεδόν ανύπαρκτες πλέον, αν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να έχει εμπλοκή με την υπόθεση των Τεμπών, καθώς εκπροσωπεί τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπιστεύεται η κυρία Καρυστιανού είναι ο καθηγητής Εγκληματολογίας στο πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστώνης, Νίκος Πασσάς, ενώ στο περιβάλλον της βρίσκεται και ο νομικός και πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ, Νίκος Καραχάλιος, ενώ στενή σχέση έχει και με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.