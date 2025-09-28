Λογαριασμός
Προβλήματα στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς λόγω της κακοκαιρίας - Δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις

Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο, ενώ οι αναχωρήσεις «πάγωσαν», με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι 

Κεφαλονιά

Η κακοκαιρία που έπληξε την Κεφαλονιά το απόγευμα της Κυριακής δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στα αεροδρόμια του νησιού.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο, ενώ οι αναχωρήσεις «πάγωσαν», με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στον χώρο του αεροσταθμού.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πότε θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.

