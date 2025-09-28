Η κακοκαιρία που έπληξε την Κεφαλονιά το απόγευμα της Κυριακής δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στα αεροδρόμια του νησιού.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο, ενώ οι αναχωρήσεις «πάγωσαν», με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στον χώρο του αεροσταθμού.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πότε θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.