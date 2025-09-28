Το 17ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμους και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, έγινε σήμερα στην Αθήνα, με τη συμμετοχή χιλιάδων κόσμου, όλων των ηλικιώνβ.

Οι συμμετέχοντες, περνώντας από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, χαιρετούσαν και χειροκροτούσαν τον απεργό πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, πολλοί σφίγγοντας του το χέρι και άλλοι αγκαλιάζοντάς τον, σε ένδειξη συμπαράστασης στο πένθος και τον αγώνα του.

